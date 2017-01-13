В резонансній справі про заворушення під Радою знайшли купу помилок

Сьогодні, 13 січня, районний суд Києва продовжує слухати справу про заворушення під Верховною Радою України 31 серпня 2015 року.

Про це передав в прямому ефірі кореспондент 24 Каналу.

До розгляду справи судді ще не дійшли, попри те, що майже півроку до цього готувались. Сьогодні відбулося лише підготовче засідання, на якому сторони захисту та потерпілих подали клопотання про те, що справу необхідно повернути до ГПУ. На їхню думку, в справі надзвичайно багато помилок, неспівпадінь, дублювання статей.

Наразі суд вирішує, чи задовольнити клопотання.

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Нагадаємо, 31 серпня 2015 року депутати ухвалювали законопроект про децентралізацію. Під парламентом почалися заворушення. У бік правоохоронців полетіла бойова граната. Загинуло четверо нацгвардійців, близько 130 людей були поранені.