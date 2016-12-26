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В СБУ назвали кількість військових, які перебувають в полоні бойовиків

09:37, сьогодні 559
Бойовики утримують 110 полонених
Бойовики утримують 110 полонених / socportal.info

В полоні терористів в зоні АТО залишаються ще 110 людей.

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

Окрім цього, ще десятеро осіб незаконно утримують на території Російської Федерації.

Українські правоохоронці планують передати бойовикам 15 осіб зі списку на звільнення. Загалом в списку знаходяться 228 осіб, яких розшукували бойовики. Українська сторона погодилась до Нового року обміняти цих людей на полонених, які зараз знаходяться в зоні АТО. Однак, відповіді від бойовиків не отримала.

Читайте також: СБУ розповіла про допит Савченко після її зустрічі з терористами Донбасу

Нагадаємо, 18 грудня з полону бойовиків звільнили захисника донецького аеропорту Тараса Колодія. Водночас на сьогодні безвісти зниклими вважаються більше 10 "кіборгів".

Теги: Україна Війна на Донбасі СБУ Обмін полоненими
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