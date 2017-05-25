В СБУ озвучили, скільки осіб Україна готова віддати в рамках обміну заручниками

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що українська сторона готова віддати понад 200 осіб в рамках обміну заручниками.

Про це він повідомив у четвер журналістам у Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

Грицак наголосив, що українська сторона готова провести обмін в найкоротший термін.

Коли буде обмін? Я хочу, щоб він був сьогодні-завтра. Ми підготували до обміну, скажу правду, – готові обміняти понад 200 осіб, які висловили таке бажання... І готові зробити це в найкоротші терміни,

– наголосив голова СБУ.

При цьому він зазначив, що в рамках обміну заручниками Президент готовий підписати указ про помилування осіб, яких Україна обмінюватиме.

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Водночас Грицак розповів, що є чимало в’язнів, які відбувають покарання в українських місцях позбавлення волі, а бойовики вимагають їх звільнити.

Коли до них приходили і говорили, що, наприклад, донецька сторона пропонує вам звільнення через механізм помилування, вас повернемо на Донбас в обмін на повернення наших бійців з того боку, дуже багато людей відмовилися повертатися в "ЛНР/ДНР", це дуже показово насправді. Вони кажуть: "Ні, ми краще відбудемо свій термін і не повернемося назад",

– зауважив голова СБУ.

Напередодні представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що бойовики висувають абсурдні умови обміну полоненими, хоча українська сторона готова почати цей процес вже у червні.