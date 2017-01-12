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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

В Україні можуть розширити пільги на ввезення вживаних автівок

Економіка України 07:30, сьогодні 355 Читать новость на русском
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Лоббісти вторинного ринку пропонують парламентарям зняти всі обмеження за "зниженими" акцизами. Зокрема, скасувати вікову межу.

Зараз придбати машину за кордоном можна, якщо її виготовили не пізніше 2010 року. Якщо буде так, що в нас можна буде їх ввозити, ми будемо ще однією країною, куди будуть тисячами, десятками тисяч збуватися ці автомобілі.

І в нас на дорогах буде більше автомобілів, які будуть забруднювати навколишнє середовище. Вони будуть досить небезпечні, тому що не пройшли техогляд, проте ті, хто хоче мати автомобіль за 1 тисячу чи 2 тисячі євро, вони його куплять,
– прокоментував Сергій Матусяк, експерт авторинку.

Водночас, для нових автомобілів правила ввезення не змінюються. Дилери надалі імпортуватимуть їх за умов дотримання жорстких екологічних стандартів.

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Крім того, законопроект передбачає продовження терміну дії пільгових акцизів ще на 2 роки. Також пропонується дозволити кожному українцю ввозити необмежену кількість старих автівок та зняти заборону на їх продаж протягом року.

На тисячу українців припадає в 2,5 раза менше автівок, ніж у Східній Європі. Спрощення процедури ввезення старих машин суттєво збільшить цей ринок, прогнозують експерти. Водночас зростатимуть продажі і нових авто. За попередніми прогнозами, у 2017 році їх продадуть на чверть більше, ніж торік.

Теги: гроші Економіка України
Джерело: 24 Канал
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