В Україні підробляють фасований цемент

В Україні масштабно підробляють будматеріали. Понад 80% перевіреного у шести областях фасованого цементу – не відповідають критеріям міцності та ваги.

Такі вражаючі цифри оприлюднили під час круглого столу, що відбувся 15 березня.

"Ми дослідили в цьому році 50 зразків. За результатами цього річного проекту, 82% не відповідають заявленій марці, а це означає, що це фальсифікат", – зазначив заступник голови "Союзу споживачів України" Олег Цильвік.

З усіх перевірених мереж громадські експерти відзначили групу компаній "Епіцентр" та "Нова Лінія", де продається виключно сертифікований якісний цемент. Топ-менеджери цих компаній рекомендують споживачам купувати лише заводський цемент, на який у продавця є відповідний сертифікат якості.

"При виборі нашого постачальника, виробника ми проводимо тендери і ми вимагаємо обов'язково сертифікати відповідності, як маркування, так і якості продукції. Споживач – це найголовніша ланка у будь-якому бізнесі, до нього треба відноситись шанобливо. Нашу мережу щоденно відвідує 150 тисяч покупців", – сказав генеральний директор ТОВ "Епіцентр К" Петро Михайлишин.

Тож експерти радять не витрачати грошей на товар сумнівної якості, а купувати лише у перевірених торгових мережах, де продукція має відповідні сертифікати та гарантію якості.