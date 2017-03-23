В Україні скасували обов’язкові печатки для бізнесу

Верховна Рада проголосувала за законопроект, який удосконалить державне регулювання використання печаток у господарській діяльності.

За відповідне рішення проголосували 226 депутатів.

Відповідно до закону, з законодавства виключать вимогу про обов’язкове використання печаток та можливість визнання документа недійсним у зв’язку з відсутністю відбитка печатки.

У документі мовиться, що суб'єкти мають право використовувати у своїй діяльності печатку, але її використання не є обов'язковим.

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