В ЄС здивувалися рішенню РНБО про блокаду і вимагають пояснень

Рішення про початок блокади Донбасу здивувало ЄС, адже воно суперечить попередній політиці українського уряду.

Проте для формулювання остаточної позиції Євросоюз очікує пояснень від України. Про це розповів голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, пише "Європейська правда".

Посол ЄС відзначає, що ЄС розділяло позицію України щодо інклюзивного підходу при боротьбі з контрабандою. Адже такий підхід убезпечував населення Донбасу від гуманітарних проблем.

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Мінгареллі відзначив, що в ЄС розуміють, що за останні декілька тижнів ситуація на Донбасі змінилася.

Ми усвідомлюємо, що протягом останніх днів відбулися події, внаслідок яких нинішня ситуація виглядає інакше, ніж було кілька тижнів тому. Зокрема, йдеться про захоплення так званими сепаратистами українських підприємств. Ми розуміємо, що це вимагає реакції українського уряду,

– додав він.

Нагадаємо, 15 березня Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.



Таке рішення уряд Німеччини піддав нищівній критиці. У Берліні дуже висловили стурбованість цими подіями закликав Україну та Росію працювати на завершення конфлікту, а не його ескалацію.