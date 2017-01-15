Вартість деяких ліків в Україні завищена у більш, ніж 10 разів

Через значно завищені ціни на лікарські препарати в Україні люди змушені купувати їх за кордоном.

Про це в своїй статті для DT.UA пише Юлія Самаєва.

"За даними організації "Пацієнти України", українці часто змушені їздити за кордон, щоб купити там ліки для себе або своїх родичів, тому що там вони дешевші в рази. Із проаналізованих організацією 97 медпрепаратів третина (28,9%) продається в Україні дорожче, ніж в інших європейських країнах", – зазначає автор.

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Понад те, на деякі ліки ціни в нашій країні завищено в 14 (!) разів порівняно з референтними країнами. І треба віддати належне уряду, який усе-таки зважився на реформу системи ціноутворення на фармринку,

– мовиться в статті.

Нагадаємо, із 1 січня в Україні повинні були здешевшати ліки. Це мало відбутися через запровадження урядом регулювання цінової надбавки.