Вбивство депутата на Дніпропетровщині: поранена дружина розповіла деталі нападу

Біля дружини вбитого на Дніпропетровщині депутата Миколи Бондаренка, яка була госпіталізована з кульовим пораненням, цілодобово перебуває під наглядом охорони.

Про це повідомляє ТСН.

За словами 64-річної Валентини Збицюк, нападники, які прийшли до неї додому, були у чорній спецформі, а на одязі був шеврон "Охорона".

"Чоловік постукав у вікно і сказав, щоб пустила до хати скласти протокол. Розповів, що в кафе крадіжка і чоловік прислав. Жінка вже почала відчиняти вікно. Однак в останню мить злякалася і відмовилася впускати. Тоді невідомий і вистрілив у жінку. Потерпіла досі у шоковому стані", – йдеться у сюжеті.

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Медики додали, що життю жінки нічого не загрожує. Але біля її палати цілодобово чергує охорона, адже вбивці Миколи Бондаренка досі не знайдені, а вдова – єдиний свідок.

За словами постраждалої, її чоловіка вбили не через посаду депутата чи особистий конфлікт, Валентина вважає, що це було просто пограбування.

Нагадаємо, 30 травня на Дніпропетровщині вбили місцевого депутата Миколу Бондаренка, який тримав кафе, та охоронця водної станції, який приїхав на допомогу.