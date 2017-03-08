Вчені розповіли, як змінилась людина за останні 100 років

Біологи стверджують, що людина як вид ссавців з часом постійно змінюється і такі зміни не завжди є позитивними.

Як з'ясували вчені, за останні 100 років рівень коефіцієнта IQ людини знизився на 14 пунктів. Про це йдеться в публікації журналу Intelligence.

Науковці впевнені, що на такі показники вплинув розвиток технологій. Людина стала лінивою та в неї постійно згасає інтерес до нових знань.

Однак інші дослідження навпаки переконують в тому, що певні категорії людей додали кілька пунктів в інтелекті. Що розвінчує міф про тотальну деградацію людства.

Читайте також: Стало відомо, який звук дратує людей найбільше

Окрім того, в сучасних людей помітно знизились показники фізичної активності – людина стала менш витривалою та слабшою. Таке явище знову ж таки є результатом підвищеного комфорту і високої якості медичного обслуговування.

До того ж, людина стала майже на 11 сантиметрів вищою, а середня тривалість життя зросла.