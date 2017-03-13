Величезну воронку від снаряду бойовиків "ДНР" зняли на відео

Український журналіст Роман Бочкала опублікував відео, на яке зняли утворену від снаряду бойовиків воронку поблизу Авдіївки.

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці журналіста.

Ймовірно, це влучив снаряд від 152-міліметрової артилерії.

Якщо би це прилетіло в будинок, в якому ми живемо, то всі були б "200" (загиблі ),

– розповів у коментарі виданню Gazeta.ua розвідник з промзони Авдіївки на позивний "Хімік".

Він додав, що в ніч на 13 березня бойовики випустили півкасети "Градів" поряд з позиціями бійців АТО, а також на позиціях поблизу Пісків.

"На декілька хвилин сепарам вдалось перервати радіозв`язок. Але вони нас слухають, тому ми найважливішу інформацію не передаємо по раціях. У нас всі живі. Що на інших позиціях – не знаю. Лупили добре", – зазначив розвідник.

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