Ветерани АТО припинили кількаденне голодування під Генштабом: їхні вимоги виконали

Ветерани АТО, які з початку тижня голодували під будівлею Генштабу у Києві, припинили голодування після того, як були виконані їхні вимоги.

Бійці скаржились, що деякі з них вже понад рік не можуть отримати в своїх частинах документи на переведення в інші підрозділи, деяким не видають посвідчення учасників бойових дій.

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Воїнам обіцяли, що до кінця п'ятниці їм привезуть всі необхідні документи.

Приблизно о 17:00 папери військовим таки доставили, щоправда, одному з бійців у військово-лікарській комісії неправильно вказали вік та термін служби.

Після виконання вимог ветерани оголосили про припинення голодування, яке тривало кілька днів.