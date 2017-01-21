Вибух на ринку у Пакистані: багато жертв та поранених

Щонайменше два десятки людей стали жертвами вибуху у Пакистані. Ще чотири десятки – травмовані.

Бомба здетонувала на ринку у місті Парачинар, на кордоні з Афганістаном. За попередніми даними, здетонувала саморобна вибухівка, схована у ящику з овочами.

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Відповідальність за напад взяв на себе підрозділ організації "Техрік-е Талібан Пакистан". Керівництво угруповання заявило, що атакувало шиїтів. Хотіло провчити їх за підтримку президента Сирії Башара Асада.