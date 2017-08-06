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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Від спеки мліють навіть коні: безпрецедентний випадок трапився в Одесі

16:30, сьогодні 948 Читать новость на русском

Під вечір 5 серпня на вулиці Грецькій в Одесі внаслідок шалений спеки знепритомнів кінь, який перевозить прогулянкову карету з туристами.

Як повідомляє місцеве видання "Пушкинская" з посиланням на очевидців, тварина кілька разів намагалася піднятися, щоправда у підсумку їй це не вдалося.

У звязку з цим, як наголошує ресурс, небайдужі одесити ледь не побили візників за експлуатацію тваринного в таку неймовірну спеку, а в місті цього дня спостерігалося 38 градусів вище нуля.

Читайте також: Під час зустрічі з Порошенком кілька людей знепритомніли у Сумах

Крім того, перехожі відігнали візників і поливали коня водою

За деякий час коня все ж вдалося "відкачати" – одесити своїми силами зробили їй крапельницю та постійно поливали водою.

Додамо, що на місце прибула господиня тварини. Також тут працювали співробітники поліції та ветеринари.

Кінь зомлів від спеки в Одесі

До слова, за інформацією синоптиків, спека в Україні починає спадати.

Теги: Новини України Фотоновини Спека в Україні світ тварин Одеса
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