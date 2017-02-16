Відомий дипломат розкритикував зовнішню політику Трампа

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфган Ішінгер вважає, що політика США вкрай непередбачувана і Дональд Трамп повинен вибудувати власний зовнішньополітичний курс.

Про це дипломат заявив у інтерв'ю виданню Bild, повідомляє Deutsche Welle.

Ішінгер вважає зовнішню політику США вкрай непослідовною. Як приклад, він наводить стосунки з Москвою: то Трам планує відновлювати їх, то вимагає, щоб Росія повернула Крим. Такої мінливої поведінки в зовнішньополітичних питаннях досі не було за жодного президента.

Дії американського президента не викликають довіри, а це ускладнює стосунки з іншими країнами,

– каже Ішінгер.

Також голова Мюнхенської конференції розкритикував роботу адміністрації Трампа через незміцнення зовнішньополітичного курсу голови Білого Дому.

Читайте також: США подумують об’єднатися з арабськими країнами проти Ірану, – ЗМІ