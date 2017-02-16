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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Відомий дипломат розкритикував зовнішню політику Трампа

18:52, сьогодні 185 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / dw.com

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфган Ішінгер вважає, що політика США вкрай непередбачувана і Дональд Трамп повинен вибудувати власний зовнішньополітичний курс.

Про це дипломат заявив у інтерв'ю виданню Bild, повідомляє Deutsche Welle.

Ішінгер вважає зовнішню політику США вкрай непослідовною. Як приклад, він наводить стосунки з Москвою: то Трам планує відновлювати їх, то вимагає, щоб Росія повернула Крим. Такої мінливої поведінки в зовнішньополітичних питаннях досі не було за жодного президента.

Дії американського президента не викликають довіри, а це ускладнює стосунки з іншими країнами,
каже Ішінгер.

Також голова Мюнхенської конференції розкритикував роботу адміністрації Трампа через незміцнення зовнішньополітичного курсу голови Білого Дому.

Читайте також: США подумують об’єднатися з арабськими країнами проти Ірану, – ЗМІ

Теги: США Дональд Трамп Політика Мюнхенська конференція з безпеки
Джерело: 24 Канал
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