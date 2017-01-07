Відомий економіст назва дві загрози для України у 2017 році

Найбільшою загрозою для України може стати новообраний президент США Дональд Трамп.

Про це пише у своїй статті відомий шведський економіст Андерс Аслунд, передає НВ.

"Найбільшою загрозою для України в найближчому майбутньому буде новообраний президент США Дональд Трамп, який, судячи з усього, прагне максимально швидко укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним. Жертвою, швидше за все, виявиться Україна", – вважає експерт.

Ще однією загрозою з боку Росії Аслунд називає стокгольмський арбітраж між Нафтогазом і Газпромом.

Нафтогаз подав позов на 28 млрд доларів, а Газпром – на 39. Це стане найбільшим міжнародним арбітражем в історії. Рішення повинно бути прийнято в другому кварталі цього року, на його виконання, напевно, підуть роки,

– пише автор.

За його словами, раніше іноземні інвестиції становили близько 4% українського ВВП, але через російську агресію цей показник тримається на нулі.

При цьому Аслунд додає, що у 2017 році очікується мінімальне пожвавлення.

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