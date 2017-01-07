  • укр
  • рус
00:19
7 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина у Флориді. Негода в Україні
Випуск новин
21:58, 6 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Відомий економіст назва дві загрози для України у 2017 році

22:44, 6 січня 41661 Читать новость на русском
Андерс Аслунд
Андерс Аслунд / newzz.in.ua

Найбільшою загрозою для України може стати новообраний президент США Дональд Трамп.

Про це пише у своїй статті відомий шведський економіст Андерс Аслунд, передає НВ.

"Найбільшою загрозою для України в найближчому майбутньому буде новообраний президент США Дональд Трамп, який, судячи з усього, прагне максимально швидко укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним. Жертвою, швидше за все, виявиться Україна", – вважає експерт.

Ще однією загрозою з боку Росії Аслунд називає стокгольмський арбітраж між Нафтогазом і Газпромом.

Нафтогаз подав позов на 28 млрд доларів, а Газпром – на 39. Це стане найбільшим міжнародним арбітражем в історії. Рішення повинно бути прийнято в другому кварталі цього року, на його виконання, напевно, підуть роки,
– пише автор.

За його словами, раніше іноземні інвестиції становили близько 4% українського ВВП, але через російську агресію цей показник тримається на нулі.

При цьому Аслунд додає, що у 2017 році очікується мінімальне пожвавлення.

Читайте також: Від Путіна можна чекати і нової війни, і тягучої політичної гри, – Фесенко

Теги: Дональд Трамп Політика Україна Володимир Путін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Фальшивые купюры и что с ними делать: несколько простых советов
6 січня, 22:59 Фальшивые купюры и что с ними делать: несколько простых советов
Все про роботу 2191
Свято Різдва: неймовірні українські традиції
6 січня, 10:54 Свято Різдва: неймовірні українські традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко
Як українці святкують Святвечір: найкращі фото з мережі
6 січня, 20:13 Як українці святкують Святвечір: найкращі фото з мережі
2304
Як уберегти організм від застуди – ці поради пригодяться кожному
6 січня, 13:03 Як уберегти організм від застуди – ці поради пригодяться кожному
1601
Як Обама Трампа з Путіним сварив
6 січня, 12:40 Як Обама Трампа з Путіним сварив
Наталія Лебідь 3034
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У Києві пара випала з балкону під час сексу, – ЗМІ
8 липня 2016 , 16:47 109
Ворожий снайпер вбив українського бійця на Донбасі
 28 вересня 2016 , 21:43
Іво Бобул розкритикував Лозу: він з глузду з'їхав
 4 серпня 2016 , 13:31 3
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук