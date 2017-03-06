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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЗОВ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ

Відомий історик пояснив, чому Путіна досі люблять в Росії

14:18, сьогодні 890 Читать новость на русском
Карикатура Сергія Йолкіна
Карикатура Сергія Йолкіна / Фото з Facebook

Росіяни підтримують нинішнього президента Володимира Путіна лише тому, що сам народ пишається землями, які завойовує Росія.

Гордість для росіян – це не досягнення науки і мистецтва, а завоювання. Таку думку висловив відомий російський історик, професор Європейського університету Санкт-Петербурга Євген Анісімов в інтерв'ю латвійському виданню DELFI.

За словами історика, ідея російської імперськості є елементом національної ментальності.

Це уявлення про те, що простору повинно бути багато. Для російської свідомості простір – це найбільше багатство. Не досягнення науки і мистецтв, а завоювання складають гордість. Цей простір має неодмінно розширюватися. І поганий той російський господар, який цього не зробив. Чому так відбувається – важко сказати,
– додав історик.

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До того ж Анісімов підкреслив, що для росіянам також властива "психологія переможців". Для прикладу, Велика Вітчизняна війна дуже сильно зміцнила радянський режим.

1991 рік для величезної кількості людей в Росії – це поразка і дуже важко переживається. Тому величезні маси людей підтримують Путіна, бо він повернув Росії на колишній тренд. Ми стоїмо на порозі епохи, яка називається "осінь патріарха": вічний президент, вічна система влади і все, що з нею пов'язано,
– відзначив Анісімов.

Теги: Новини Росії Політика Володимир Путін Історія
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