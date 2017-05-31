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Відомий російський актор з антиукраїнською позицією втратив майже мільярд рублів

18:17, сьогодні 557
Олег Табаков
Олег Табаков / Соцмережі

Відомий російський кіно- та театральний актор Олег Табаков, від таланту та позиції якого в захваті і президент Росії Володимир Путін, став жертвою фінансових махінацій у банку "Клієнтський".

Про це пише інформаційна агенція "Росбалт" з посиланням джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що Головне слідче управління Слідчого комітету РФ наразі проводить розслідування за фактом розкрадання коштів банку під виглядом видачі кредитів – як встановив СК з банку було виведено 6 мільярдів рублів.

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Більш того, такі кредити надавалися фізичним особам, які самі про це навіть не знають.

Також проходить розслідування про розкрадання грошей з рахунків клієнтів установи.

За словами джерела ресурсу, серед клієнтів банку "Клієнстький" є чимало VIP-персон, якими представники фінустанови підтримували тісні відносини.

Так, таким горе-вкладником став і керівник Московського художнього театру імені Чехова Олег Табаков, який тримав у банку 677 мільйонів рублів (близько 311 мільйонів гривень).

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Додамо, що у рамках кримінальної справи в міжнародний розшук оголошено колишній виконувача обов’язків голови правління банку Ілля Волосевича.

У махінаціях підозрюється й інший екс-голова правління "Клієнтського" Андрій Лопатов, який є тестем очільника Російської федерації баскетболу Андрія Кириленка.

Теги: Банки Новини Росії Культура Фінанси гроші
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