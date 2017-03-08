Відомий російський банк облили "кров'ю" в Одесі

7 березня в самісінькому центрі Одеси активісти облили червоною фарбою вхід до української філії російського "Альфа-Банку".

Про це пише місцеве видання "Думская".

Крім того, протестувальники наклеїли листівки з повідомленням про те, що цей банк належить країні-агресору та незабаром його буде закрито, відтак вкладникам варто вже забирати гроші.

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Нагадаємо, наприкінці лютого подібна акція в Одесі відбулася біля будівлі "Промінвестбанку".