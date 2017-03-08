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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Відомий російський банк облили "кров'ю" в Одесі

00:33, сьогодні 107 Читать новость на русском
Черговий банк країни-агресора постраждав в Україні
Черговий банк країни-агресора постраждав в Україні / "Думская"

7 березня в самісінькому центрі Одеси активісти облили червоною фарбою вхід до української філії російського "Альфа-Банку".

Альфа-Банк, Росія

Про це пише місцеве видання "Думская".

Альфа-Банк, Росія

Крім того, протестувальники наклеїли листівки з повідомленням про те, що цей банк належить країні-агресору та незабаром його буде закрито, відтак вкладникам варто вже забирати гроші.

Альфа-Банк, Росія

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Нагадаємо, наприкінці лютого подібна акція в Одесі відбулася біля будівлі "Промінвестбанку".

Теги: Україна Україна-Росія Новини Росії Одеса протести Банки
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