Виконавицю хіта "Ламбада" знайшли мертвою

У четвер, 19 січня, у Сакуаремі (штат Ріо-де-Жанейро) знайшли мертвою бразильську співачку Лоалву Браз, яка стала відомою після виконання хіта "Ламбада".

Як повідомило місцеве видання Globo, обгорілий труп співачки знайшли в її машині недалеко від будинку виконавиці.

Правоохоронці інформують, що у будинку співачки незадовго до її загибелі помітили двох невідомих. У зв'язку з цим поліція почала розслідування ймовірного вбивства.

При цьому місцева пожежна служба повідомила, що в ніч на четвер у будинку співачки сталася пожежа.