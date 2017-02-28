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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Випуск новин за 10:00: Доба у зоні АТО. Безвіз для України

Випуск новин 11:18, сьогодні 30 Читать новость на русском

У випуску новин 28 лютого за 10:00 – один український військовий загинув на Донбасі від початку доби. Сьогодні Європарламент, Єврокомісія і Рада ЄС починають тріалог щодо безвізового режиму для українців.

Також у випуску:

Влада у Києві закликає водіїв не їздити Шулявським мостом.

У Львові викрили банду поліцейських.

Учасники блокади відмовляються вести переговори з премєр-міністром Володимиром Гройсманом.

У Запорізькій області викрили мережу гральних закладів.

Теги: АТО Випуск новин Безвізовий режим Євросоюз Європарламент Жертви
Джерело: 24 Канал
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