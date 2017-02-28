Випуск новин за 10:00: Доба у зоні АТО. Безвіз для України

У випуску новин 28 лютого за 10:00 – один український військовий загинув на Донбасі від початку доби. Сьогодні Європарламент, Єврокомісія і Рада ЄС починають тріалог щодо безвізового режиму для українців.

Також у випуску: Влада у Києві закликає водіїв не їздити Шулявським мостом. У Львові викрили банду поліцейських. Учасники блокади відмовляються вести переговори з премєр-міністром Володимиром Гройсманом. У Запорізькій області викрили мережу гральних закладів.

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