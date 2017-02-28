Випуск новин за 10:00: Доба у зоні АТО. Безвіз для України
Випуск новин 11:18, сьогодні 30 Читать новость на русском
У випуску новин 28 лютого за 10:00 – один український військовий загинув на Донбасі від початку доби. Сьогодні Європарламент, Єврокомісія і Рада ЄС починають тріалог щодо безвізового режиму для українців.
Також у випуску:
Влада у Києві закликає водіїв не їздити Шулявським мостом.
У Львові викрили банду поліцейських.
Учасники блокади відмовляються вести переговори з премєр-міністром Володимиром Гройсманом.
У Запорізькій області викрили мережу гральних закладів.
Джерело: 24 Канал
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