Випуск новин за 10:00: Доба у зоні АТО. Засідання Верховної Ради

У випуску новин 16 березня станом на 10:00 – за добу в зону АТО поранені четверо бійців. На черговому засіданні Верховна Рада має розглянути законопроект про заочне засудження і встановити мовні квоти для телебачення.

Також у випуску: На парламентських виборах у Нідерландах перемогла партія чинного прем'єра Марка Рютте. Міністерство екології та природних ресурсів хоче повернути Межигір'я у державну власність. Детективи Антикорупційного Бюро затримали на хабарі працівників СБУ.

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