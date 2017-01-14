Випуск новин за 11:00: Антиросійські санкції. Заповнення декларацій по-новому
Випуск новин 11:56, сьогодні 103 Читать новость на русском
У випуску новин 14 січня за 11:00 – Барак Обама продовжив санкції проти Росії через ситуацію в Україні.
Також у випуску:
Відтепер при заповненні е-декларацій треба враховувати прожитковий мінімум, а не мінімальну заробітну плату.
Неспокійна доба в зоні АТО.
Вночі на Закарпатті зійшло чотири лавини.
Людські рештки, які нідерландський журналіст привіз із Донбасу, таки належать пасажиру літака МН-17.
Данія збільшить видатки на оборону через загрозу з боку Росії.
Джерело: 24 Канал
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