Випуск новин за 11:00: Антиросійські санкції. Заповнення декларацій по-новому

У випуску новин 14 січня за 11:00 – Барак Обама продовжив санкції проти Росії через ситуацію в Україні.

Також у випуску: Відтепер при заповненні е-декларацій треба враховувати прожитковий мінімум, а не мінімальну заробітну плату. Неспокійна доба в зоні АТО. Вночі на Закарпатті зійшло чотири лавини. Людські рештки, які нідерландський журналіст привіз із Донбасу, таки належать пасажиру літака МН-17. Данія збільшить видатки на оборону через загрозу з боку Росії.

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