Випуск новин за 11:00: Доба у зоні АТО. Суд в Гаазі
Випуск новин 11:43, сьогодні 28 Читать новость на русском
У випуску новин 7 березня на 11:00 – Один український військовий загинув, четверо поранені і один травмований у зоні АТО. У Нідерландах другий день розглядатимуть позов України проти Росії.
Також у випуску:
Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід Роману Насірову.
В Авдіївці сьогодні можуть з'явитися світло та вода.
Канада продовжить навчальну місію Збройних Сил в Україні ще на два роки.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Жінку застрелили просто на робочому місці у Харкові16 вересня 2016 , 16:45
Військові пояснили наявність українських танків поблизу лінії зіткнення3 лютого , 10:35 4
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32