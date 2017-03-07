Випуск новин за 11:00: Доба у зоні АТО. Суд в Гаазі

У випуску новин 7 березня на 11:00 – Один український військовий загинув, четверо поранені і один травмований у зоні АТО. У Нідерландах другий день розглядатимуть позов України проти Росії.

Також у випуску: Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід Роману Насірову. В Авдіївці сьогодні можуть з'явитися світло та вода. Канада продовжить навчальну місію Збройних Сил в Україні ще на два роки.

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