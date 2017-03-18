Випуск новин за 11:00: Страшна доба на Донбасі. Неочікувана заява ГПУ про Охендовського

У випуску новин 18 березня станом на 11:00 – за минулу добу у зоні АТО загинуло четверо українських військових. Генпрокуратура оголосила очільника ЦВК Михайла Охендовського потерпілим від дій НАБУ.

Також у випуску: Шість годин допитували у НАБУ відстороненого керівника ДФС Романа Насірова. В Одесу прибули чотири кораблі НАТО. Голова Вищої ради правосуддя під час конфлікту з активістами застосував зброю. ФСБ блокує сигнали Чонгарської телевежі, яка лише сьогодні розпочала роботу біля кордону з Кримом.

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