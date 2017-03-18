Випуск новин за 11:00: Страшна доба на Донбасі. Неочікувана заява ГПУ про Охендовського
Випуск новин 12:37, сьогодні 289 Читать новость на русском
У випуску новин 18 березня станом на 11:00 – за минулу добу у зоні АТО загинуло четверо українських військових. Генпрокуратура оголосила очільника ЦВК Михайла Охендовського потерпілим від дій НАБУ.
Також у випуску:
Шість годин допитували у НАБУ відстороненого керівника ДФС Романа Насірова.
В Одесу прибули чотири кораблі НАТО.
Голова Вищої ради правосуддя під час конфлікту з активістами застосував зброю.
ФСБ блокує сигнали Чонгарської телевежі, яка лише сьогодні розпочала роботу біля кордону з Кримом.
Джерело: 24 Канал
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