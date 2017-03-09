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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Випуск новин за 12:00: Таємні документи ЦРУ. Автовиставка в Женеві

Випуск новин 12:52, сьогодні 10 Читать новость на русском

У випуску новин 9 березня станом на 12:00 – сайт Wikileaks оприлюднив понад 9 тисяч таємних документів ЦРУ. На масштабній автовиставці в Женеві представили автомобілі майбутнього.

Також у випуску:

У зоні АТО українські військові вступили в бій з ворожою снайперською групою.

Росія розгортає крилаті ракети наземного базування, які загрожують країнам НАТО у Європі.

NASA оприлюднило фото блискавок, які зробив погодний супутник.

Теги: Випуск новин ЦРУ США Женевський автосалон АТО Війна на Донбасі Погода
Джерело: 24 Канал
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