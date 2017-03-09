Випуск новин за 12:00: Таємні документи ЦРУ. Автовиставка в Женеві
Випуск новин 12:52, сьогодні 10 Читать новость на русском
У випуску новин 9 березня станом на 12:00 – сайт Wikileaks оприлюднив понад 9 тисяч таємних документів ЦРУ. На масштабній автовиставці в Женеві представили автомобілі майбутнього.
Також у випуску:
У зоні АТО українські військові вступили в бій з ворожою снайперською групою.
Росія розгортає крилаті ракети наземного базування, які загрожують країнам НАТО у Європі.
NASA оприлюднило фото блискавок, які зробив погодний супутник.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Гонтарева виправдалась за свою "бідну" декларацію1 листопада 2016 , 14:56 1
В мережу виклали телефону розмову Порошенка із "президентом Киргизстану"17 листопада 2016 , 16:16 16
Допит Януковича: де і коли дивитися24 листопада 2016 , 13:32 12
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32