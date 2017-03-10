Випуск новин за 12:00: У Стамбулі впав гелікоптер. Антикорупційних судів не буде

У випуску новин 10 березня станом на 12:00 – у Стамбулі на автомагістраль впав гелікоптер. За попередніми даними на борту перебувало семеро людей. Антикорупційних судів в Україні поки не буде через рішення Вищої ради правосуддя.

Також у випуску: Депутатів Андрія Левуса та Андрія Білецького викликають в ГПУ у справі про захоплення Луганської ОДА. Чому українських можновладців, які мають подвійне громадянство, не притягають до відповідальності. Скандальний суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус просить притулку в Молдові. Доба в зоні АТО.

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