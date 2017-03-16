Випуск новин за 13:00: Суд над Царьовим. "Проблемна" гуманітарна допомога для Авдіївки
Випуск новин 14:50, сьогодні 34 Читать новость на русском
У випуску новин 16 березня станом на 13:00 – у столичному суді чекають скандального екс-регіонала Олега Царьова. Гуманітарна допомога для Авдіївки гниє у гаражах Чернівецької облради.
Також у випуску:
Верховна Рада проголосувала за законопроект про заочне засудження.
Нардеп Мельничук заявив про вихід із коаліції.
У Карпатах зацвів шафран.
Джерело: 24 Канал
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