Випуск новин за 13:00: Суд над Царьовим. "Проблемна" гуманітарна допомога для Авдіївки

У випуску новин 16 березня станом на 13:00 – у столичному суді чекають скандального екс-регіонала Олега Царьова. Гуманітарна допомога для Авдіївки гниє у гаражах Чернівецької облради.

Також у випуску: Верховна Рада проголосувала за законопроект про заочне засудження. Нардеп Мельничук заявив про вихід із коаліції. У Карпатах зацвів шафран.

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