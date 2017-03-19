Випуск новин за 13:00: Транш від МВФ. Гроші за підтримку анексії Криму
Випуск новин 13:37, сьогодні 40 Читать новость на русском
У випуску новин 19 березня станом на 13:00 – питання про надання одного мільярду доларів макрофінансової допомоги для України зняли з порядку денного Міжнародного валютного фонду.
Також у випуску:
В Москві викрили проплачений антиукраїнських мітинг на підтримку анексії Криму Росією.
На Луганщині збілишилась кількість обстрілів. Штаб АТО повідомив про п'ятьох поранених українських бійців за минулу добу.
Околиці Авдіївки не припиняють атакувати ворожі танки.
За тиждень 27 лідерів країн-ЄС оголосять план "Європа – наше спільне майбутнє". Так відзначать 60 років існування Євросоюзу.
Джерело: 24 Канал
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