14:12
19 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 13:00: Транш від МВФ. Гроші за підтримку анексії Криму
Випуск новин
13:37, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Випуск новин за 13:00: Транш від МВФ. Гроші за підтримку анексії Криму

Випуск новин 13:37, сьогодні 40 Читать новость на русском

У випуску новин 19 березня станом на 13:00 – питання про надання одного мільярду доларів макрофінансової допомоги для України зняли з порядку денного Міжнародного валютного фонду.

Також у випуску:

В Москві викрили проплачений антиукраїнських мітинг на підтримку анексії Криму Росією.

На Луганщині збілишилась кількість обстрілів. Штаб АТО повідомив про п'ятьох поранених українських бійців за минулу добу.

Околиці Авдіївки не припиняють атакувати ворожі танки.

За тиждень 27 лідерів країн-ЄС оголосять план "Європа – наше спільне майбутнє". Так відзначать 60 років існування Євросоюзу.

Теги: Випуск новин АТО Війна на Донбасі Авдіївка Новини Росії МВФ Транш МВФ Анексія Криму Євросоюз
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путинская война против Запада
сьогодні, 12:06 Путинская война против Запада
Олег Руденко 1053
Жизнь на Донбассе: никто из нас не выиграл от перемен
сьогодні, 08:10 Жизнь на Донбассе: никто из нас не выиграл от перемен
Ольга Черненко 2284
В Украине никогда не выйдет построить полицейское государство изнутри
18 березня, 22:33 В Украине никогда не выйдет построить полицейское государство изнутри
Володимир Шередега 2333
Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
18 березня, 19:05 Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
Андрій Довбенко 12130
О чем россияне помалкивают в тряпочку
18 березня, 15:52 О чем россияне помалкивают в тряпочку
Блог Соцмережі 6375
Назвали ім'я вбитого сьогодні на Донбасі українського бійця
 26 лютого , 20:25
У січні він мав одружитись: священик поділився щемливою історією про загиблого бійця
 25 грудня 2016 , 23:15 160
Будівельники закінчили прокладання одного з найдовших залізничних тунелів України
 30 жовтня 2016 , 13:46
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук