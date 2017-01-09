Випуск новин за 13:00: Вибух в Сумах. Жертви лютого морозу
Випуск новин 13:48, сьогодні 122 Читать новость на русском
У випуску новин 9 січня за 13:00 годину – за попередньою версією фахівців, вибух у багатоповерхівці в Сумах стався через витік газу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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