Випуск новин за 13:00: Вибух в Сумах. Жертви лютого морозу

У випуску новин 9 січня за 13:00 годину – за попередньою версією фахівців, вибух у багатоповерхівці в Сумах стався через витік газу.

Також у випуску: Четверо людей стали жертвами морозу на Західній Україні. Як стоматолог з Лівану безкоштовно лікує бійців АТО на передовій. Через негоду в Україні у ДТП загинули вісім людей, 45 травмувалися. Чоловік, який воював у так званій "ДНР", вчинив стрілянину в Москві на дитячому майданчику.

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