Випуск новин за 14:00: Обстріл офісу патрульної поліції. Рейтинг щастя

У випуску новин 20 березня станом на 14:00 – у Рівному обстріляли з гранатомета офіс патрульної поліції, з’явилися нові деталі події. Україна посіла 132 місце зі 155 країн світу у Глобальному звіті по щастю.

Також у випуску: Президент України анонсував переговори щодо траншу МВФ. Вчителька з Канади отримала премію за особливий підхід до учнів. У Конституційному суді призначили нового голову. СБУ перевірить українських політиків, які відвідували окупований Крим.

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