Випуск новин за 14:00: Обстріл офісу патрульної поліції. Рейтинг щастя
Випуск новин 15:22, сьогодні 8 Читать новость на русском
У випуску новин 20 березня станом на 14:00 – у Рівному обстріляли з гранатомета офіс патрульної поліції, з’явилися нові деталі події. Україна посіла 132 місце зі 155 країн світу у Глобальному звіті по щастю.
Також у випуску:
Президент України анонсував переговори щодо траншу МВФ.
Вчителька з Канади отримала премію за особливий підхід до учнів.
У Конституційному суді призначили нового голову.
СБУ перевірить українських політиків, які відвідували окупований Крим.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Тимчук назвав зброю, з якою терористи сильніші від українських бійців12 березня , 10:42
Деталі бою на Світлодарській дузі: 54 бригада зайняла нові стратегічні позиції19 грудня 2016 , 12:31
Російські військові несуть серйозні втрати на Донбасі, – журналіст15 жовтня 2016 , 08:59 1
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32