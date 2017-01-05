Випуск новин за 15:00: Генштаб готує мобілізацію офіцерів запасу. Негода в Україні

У випуску новин 5 січня станом на 15:00 – Генштаб готує мобілізацію офіцерів запасу: призвати планують близько 4 тисяч осіб;

Також у випуску: Нестача вакцин в Україні. Епідемія грипу. На Вінниччині через пташиний грип заборонили продавати курятину.

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