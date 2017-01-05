Випуск новин за 15:00: Генштаб готує мобілізацію офіцерів запасу. Негода в Україні
Випуск новин 16:31, сьогодні 96 Читать новость на русском
У випуску новин 5 січня станом на 15:00 – Генштаб готує мобілізацію офіцерів запасу: призвати планують близько 4 тисяч осіб;
Також у випуску:
Нестача вакцин в Україні.
Епідемія грипу.
На Вінниччині через пташиний грип заборонили продавати курятину.
Джерело: 24 Канал
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