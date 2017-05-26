Випуск новин за 16:00: Обшуки НАБУ. Яценюк і НБУ

У випуску новин за 26 травня станом на 16:00 – НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. У "Народному фронті" заявили, що Арсеній Яценюк не збирається очолювати НБУ.

Також у випуску: Німеччина відмовила Україні в екстрадиції голови правління "Укрсоцбанку" Бориса Тимонькіна. Година запитань до Уряду в парламенті. Претенденти на місце Гонтаревої.

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