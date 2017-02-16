Випуск новин за 16:00: Відбір суддів Верховного суду. Мітинги у Парижі

У випуску новин 16 січня за 16:00 – сьогодні розпочався відбір суддів до Верховного суду України. У Парижі поліцейські застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.

Також у випуску: Президент України Петро Порошенко терміново збирає засідання Ради національної безпеки та оборони. Меморіал Героям Небесної Сотні побудують на однойменній алеї. Патрульні затримали п’яного водія автобуса, який перевозив дітей. В Авдіївці після нічного обстрілу зруйновано 9 житлових будинків. Столичні поліцейські оголосили про посилений режим роботи під час заходів до днів пам’яті Героїв Небесної Сотні.

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