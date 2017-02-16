Випуск новин за 16:00: Відбір суддів Верховного суду. Мітинги у Парижі
Випуск новин 17:20, сьогодні 89 Читать новость на русском
У випуску новин 16 січня за 16:00 – сьогодні розпочався відбір суддів до Верховного суду України. У Парижі поліцейські застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.
Також у випуску:
Президент України Петро Порошенко терміново збирає засідання Ради національної безпеки та оборони.
Меморіал Героям Небесної Сотні побудують на однойменній алеї.
Патрульні затримали п’яного водія автобуса, який перевозив дітей.
В Авдіївці після нічного обстрілу зруйновано 9 житлових будинків.
Столичні поліцейські оголосили про посилений режим роботи під час заходів до днів пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Джерело: 24 Канал
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