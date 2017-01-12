Випуск новин за 17:00: Скандал у Туреччині. Що відомо про нового очільника Одещини

У випуску новин 1 грудня станом на 17:00 – В Туреччині депутати побилися через Конституцію. На Одещині новий губернатор. Максима Степанова пов’язують з олігархами.

Також у випуску: Компромат на Дональда Трампа. Скандал у Лук'янівському СІЗО. В Україні росте кількість жертв сильних морозів. Снігопади не вщухають у 3 областях. Схід і захід разом: волонтери провели зворушливу акцію для дітей з АТО.

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