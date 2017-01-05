Випуск новин за 18:00: Негода в Україні. Брак вакцин
Випуск новин 18:58, сьогодні 68 Читать новость на русском
У випуску новин 5 січня станом на 17:00 – у Карпатах лавини, на Закарпатті та Одещині обмежено рух автомобілів. В Україні знову бракує вакцин.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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