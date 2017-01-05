Випуск новин за 18:00: Негода в Україні. Брак вакцин

У випуску новин 5 січня станом на 17:00 – у Карпатах лавини, на Закарпатті та Одещині обмежено рух автомобілів. В Україні знову бракує вакцин.

Також у випуску: Теракт у Туреччині: у місті Ізмір підірвали автомобіль. Негода у Європі. До Збройних Сил України призвуть випускників військових кафедр, які не служили у ЗСУ. Бойовики втрачають мотивацію та тікають з "ДНР" та "ЛНР". Черги на пунктах пропусках в АТО. На канікули до Рівного приїхали діти з Авдіївки. У Президента відповіли на скандальну статтю Пінчука на сторінках WSJ. В Польщі з’явилась українська профспілка.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter