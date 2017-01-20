Випуск новин за 18:00: Прокурорський наркопритон. Чи буде мобілізація

У випуску новини 20 січня за 18:00 – Запорізький прокурор організував наркопритон. Міноборони поки що не збирається проводити мобілізацію.

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