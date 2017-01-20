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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Прокурорський наркопритон. Чи буде мобілізація

Випуск новин 19:46, сьогодні 27 Читать новость на русском
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У випуску новини 20 січня за 18:00 – Запорізький прокурор організував наркопритон. Міноборони поки що не збирається проводити мобілізацію.

Також у випуску:

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли цивільний автобус.

Тернопільські родичі Дональда Трампа.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розчарований рішеннями уряду.

У Київенерго пояснили чому суми у платіжках за грудень вищі ніж зазвичай.

В зоні АТО сьогодні загинув один військовий.

Roshen закриває фабрику в Липецьку.

Теги: Випуск новин Мобілізація Кримінал
Джерело: 24 Канал
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