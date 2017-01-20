Випуск новин за 18:00: Прокурорський наркопритон. Чи буде мобілізація
Випуск новин 19:46, сьогодні 27 Читать новость на русском
У випуску новини 20 січня за 18:00 – Запорізький прокурор організував наркопритон. Міноборони поки що не збирається проводити мобілізацію.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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