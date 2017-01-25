Випуск новин за 22:00: Російське озброєння на Донбасі. Скандал у Франції

У випуску новин 25 січня за 22:00 годину – суд ЄС визнав, що Росія постачає озброєння на Донбас. Кандидат у президенти Франції з проросійськими поглядами потрапив у гучний скандал через дружину.

Також у випуску: У Биківні осквернили меморіал загиблим від рук НКВС українцям та полякам. Бойовики з "Градів" обстріляли Красногорівку, що на Донеччині. Вони випустили по мирних мешканцях щонайменше 4 ракети. У Польщі сотні студентів вийшли на антиурядові протести. Урядова суперечка про справи "Укрзалізниці". У Харкові зареєстрували перший у місті "шлюб за добу".

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