Випуск новин за 22:00: Російське озброєння на Донбасі. Скандал у Франції
Випуск новин 23:12, сьогодні 7
У випуску новин 25 січня за 22:00 годину – суд ЄС визнав, що Росія постачає озброєння на Донбас. Кандидат у президенти Франції з проросійськими поглядами потрапив у гучний скандал через дружину.
Також у випуску:
У Биківні осквернили меморіал загиблим від рук НКВС українцям та полякам.
Бойовики з "Градів" обстріляли Красногорівку, що на Донеччині. Вони випустили по мирних мешканцях щонайменше 4 ракети.
У Польщі сотні студентів вийшли на антиурядові протести.
Урядова суперечка про справи "Укрзалізниці".
У Харкові зареєстрували перший у місті "шлюб за добу".
Джерело: 24 Канал
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