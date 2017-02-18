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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Випуск новини за 22:00: Терористи луплять по Авдіївці з танків

Випуск новин 23:39, 17 лютого 54 Читать новость на русском

У випуску новин 17 лютого станом на 22:00 – у Авдіївці є поранені діти. Місто знову обстрілюють з танків.

Також у випуску:

З чим там сьогодні виступав президент Порошенко.

Вітчим побив до смерті 6-річну дівчинку.

13 тисяч українських підлітків, які можуть стати самогубцями.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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