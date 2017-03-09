Військові на передовій виявили групу снайперів, одного з яких знищено

За минулу добу, 8 березня, бойовики не призупиняли обстріли українських позицій. На щастя обійшлося без втрат з української сторони.
Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, загалом було зафіксовано 69 обстрілів на всіх напрямках.
Вчора, під час несення служби на передових позиціях, наші військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу. Одного снайпера знищено, – йдеться в повідомлені військових.
Зазначається, що втрат за минулу добу серед українців немає.
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Нагадаємо, 8 березня в зоні АТО ворожі снайпери поранили двох українських волонтерів. Загрози життю обох волонтерів немає, їх евакуювали до Дніпра.