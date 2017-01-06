Військові показали цілу схованку російської зброї на Донбасі

Під час розмінування території дитячого табору військові знайшли схованку артилерійських боєприпасів російського виробництва.

Про це повідомили в штабі АТО. Зокрема, мова йде про понад 200 боєприпасів, в тому числі й бойові елементи систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган".

Також було вилучено понад 100 одиниць новітніх артилерійських боєприпасів виробництва РФ, які в подальшому будуть використані за призначенням.

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