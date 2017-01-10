Військового комісара з Дніпра затримали на чималому хабарі

У Дніпрі Служба Безпеки України затримала на хабарі районного військового комісара.

Комісар та головний спеціаліст одного з районних військових комісаріатів Дніпра вимагали від підприємця талони на паливо загальною вартістю 15 тисяч гривень за видачу документів з відміткою про зняття з військового обліку транспорту приватного підприємства, повідомили у СБУ.

Затримали хабарників працівники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою під час одержання хабаря.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте також: Львівський СБУшник попався на хабарі, потерпілому погрожував вбивством