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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Візит віце-президента США Байдена до Києва є знаковим з трьох причин, – Березовець

09:50, сьогодні 0
Джо Байден
Джо Байден / Getty Images

Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув віце-президент США Джо Байден. Це одна з останніх офіційних мандрівок американського високопосадовця перед тим, як він передасть свої повноваження новій команді Дональда Трампа.

Як зазначає політолог Тарас Березовець, цей візит мав відбутися ще після президентських виборів у США в листопаді 2016 року. Однак неочікувана для білого дому перемога Дональда Трампа внесла зміни в цей "розклад".

Для Uncle Joe візит до української столиці є в багатьох сенсах знаковим, тому що з моменту початку війни в Україні в 2014 році він взяв найактивнішу участь в українських справах, стаючи посередником між президентом, прем'єр-міністром і головами парламентських фракцій. Часто по телефону, а в особливих випадках, коли вимагали обставини, Байден сідав в літак і прилітав до Києва залагоджувати чергову політичну кризу і зміцнити владу в її прагненні до реформ. За 3 роки Байден став, по суті, однією з ключових фігур в політичному житті України, беручи участь в справах держави нарівні з іншими стейкхолдерами,
– зазначив Тарас Березовець.

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Експерт відзначає, що сьогоднішній візит Джо Байдена має три причини. Перша – "публічно задекларувати підтримку Україні і підвести підсумки роботи неформальної комісії Порошенко-Байден".

"Друга – Байден, найімовірніше, буде говорити про передачу українського кейса своєму наступнику в Білому домі Майку Пенсу. Пенс відомий своєю безкомпромісною позицією щодо Росії і висловлювався за надання більшого пакету допомоги Україні. За інформацією з Вашингтона, команда Байдена контактувала з командою Пенса в частині продовження спадщини політики Байдена по Україні і отримала позитивну відповідь. Третя причина полягає в тому, що Джо Байден планує взяти участь у передвиборній гонці в Білий дім в 2020 році. Тому Байден з особливою увагою залишає для майбутнього найважливіші кейси свого віце-президентства. "Український" числиться в числі головних", – підсумовує політолог.

Тарас Березовець зазначає, що більшість питань, які обговорять Порошенко та Байден, залишаться не публічними.

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Слід зазначити, що Джо Байден на один день змінив дату візиту до України.

Теги: Петро Порошенко США Україна Політика
Джерело: 24 Канал
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