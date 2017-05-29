Волонтери показали приклад, як ФСБ через "ВКонтакте" вербує людей до лав бойовиків

Працівники ФСБ Росії активно займаються вербуванням жителів окупованих територій Донбасу за допомогою соцмережі "Вконтакте". Це демонструє чергове викриття українських волонтерів, які зламали особисту сторінку в соцмережі спільниці терористів "ЛДНР" Раїси Андрющенко.

Отриману переписку членів ФСБ з Андрющенко опублікував "Миротворець".

"Ті, хто уявляє цей процес по книгах і фільмах – забудьте, що там бачили. У реальному житті ФСБ працює набагато простіше і прямолінійніше. Приклад: вербування Раїси Андрющенко співробітником управління "К" Дмитром Мироновим", – мовиться у повідомленні на сайті.

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Волонтери викрили завербовану ФСБ поплічницю бойовиків Донбасу

Так, як з’ясували волонтери, спершу співробітник ФСБ дає вихід на контакт з об'єктом вербування і робить первинну пропозицію.

Як ФСБ вербує жителів ОРДЛО

Коли об'єкт не погодився на вербувальну пропозицію, здійснюється перехід до заздалегідь обраних засобів тиску: демонстрація місця роботи.

Як ФСБ вербує жителів ОРДЛО

Далі працівниками російської спецслужби проводиться інструктаж, постановка завдань і контроль за виконанням доручень.

Як ФСБ вербує жителів ОРДЛО