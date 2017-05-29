Волонтери показали приклад, як ФСБ через "ВКонтакте" вербує людей до лав бойовиків

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Працівники ФСБ Росії активно займаються вербуванням жителів окупованих територій Донбасу за допомогою соцмережі "Вконтакте". Це демонструє чергове викриття українських волонтерів, які зламали особисту сторінку в соцмережі спільниці терористів "ЛДНР" Раїси Андрющенко.
Отриману переписку членів ФСБ з Андрющенко опублікував "Миротворець".
"Ті, хто уявляє цей процес по книгах і фільмах – забудьте, що там бачили. У реальному житті ФСБ працює набагато простіше і прямолінійніше. Приклад: вербування Раїси Андрющенко співробітником управління "К" Дмитром Мироновим", – мовиться у повідомленні на сайті.
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Волонтери викрили завербовану ФСБ поплічницю бойовиків Донбасу
Так, як з’ясували волонтери, спершу співробітник ФСБ дає вихід на контакт з об'єктом вербування і робить первинну пропозицію.
Як ФСБ вербує жителів ОРДЛО
Коли об'єкт не погодився на вербувальну пропозицію, здійснюється перехід до заздалегідь обраних засобів тиску: демонстрація місця роботи.
Як ФСБ вербує жителів ОРДЛО
Далі працівниками російської спецслужби проводиться інструктаж, постановка завдань і контроль за виконанням доручень.
Як ФСБ вербує жителів ОРДЛО