Вперше за багато років: Папа Римський може зустрітися із патріархом Кирилом у Москві

Очільник Римської курії П'єтро Паролін невдовзі відвідає Москву, де зустрінеться з патріархом Кирилом, аби обговорити можливість майбутнього візиту Папи Римського Франциска до Росії.

Про це в інтерв'ю італійським ЗМІ повідомив сам ватиканський дипломат, пеердає N-TV.

Я сподіваюся з Божою поміччю зробити кроки в цьому напрямку,

– прокоментував Паролін, якого вважають найвпливовішою особою у Ватикані.

За його словами, Святий Престол особливо цікавлять країни Східної Європи, головним чином через "багату релігійну та культурну традиції".

Читайте також: Папа Франциск закликав до миру в Україні

Якщо візит все ж відбудеться, то він стане "історичним", відзначає німецьке видання, адже через розкол між Римо-католицькою і Православною церквами ніхто із сучасних понтифіків досі не відвідував Росію з офіційним візитом. Франциск неодноразово висловлював бажання з'їздити у Москву, проте його зупиняли релігійні і політичні суперечності.

Нагадаємо, раніше два духовних лідери вже зустрічалися на Кубі. 12 лютого 2016 року Папа Римський Франциск в аеропорту Гавани провів зустріч з главою РПЦ Кирилом, за підсумками якої вони підписали декларацію з 30 пунктів, 2 з яких стосувались й України.