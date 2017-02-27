Всесвітньо відомий карнавал у Ріо-де-Жанейро затьмарила трагедія

На бразильському карнавалі під час виступу в натовп врізалася платформа з танцюристами. Є постраждалі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Майданчик, на якій танцювали самбу, занесло. Конструкція врізалася в огорожу, що відокремлювала натовп глядачів від тротуару. Учасники параду, глядачі та журналісти опинились у пастці між парканом і автомобілем. Щонайменше 20 людей отримали поранення. Восьмеро з них у лікарні, троє перебувають у критичному стані.

За попередньою версією, водій платформи не впорався з керуванням через слизьку дорогу.

Попри інцидент свято продовжується. Триватиме карнавал до 1 березня.

Ми засмучені. Я не пригадую, щоб щось схоже траплялось раніше. Нам сумно через те, що там постраждали люди. Але ми повинні перебороти себе і продовжити шоу,

– сказав учасник школи самби Луціано Мартана.

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Раніше відкриття бразильського карнавалу ледь не зірвав новий мер Ріо-де-Жанейро – євангельський пастор Марсело Крівеллі. Він спочатку відклав початок дійства. А потім сказав, що його дружині стало погано і на свято не прийшов.