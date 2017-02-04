Втрати серед українських воїнів зросли: в штабі повідомили деталі

У штабі АТО підтверджують втрати серед українських військових за минулу добу.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За минулу добу внаслідок бойових дій сили АТО зазнали втрат – троє українських військовослужбовців загинуло, вісім – зазнали поранень,

– підтвердили у Міноборони.

Мотузяник уточнив, що один військовослужбовець загинув під Троїцьким, ще двоє загинуло в районі населеного пункту Галицинівка внаслідок ворожих обстрілів з "Градів".

"Там же в тиловому районі було поранено одного українського військовослужбовця, двоє військових отримали поранення на Світлодарській дузі, по одному військовому було поранено в районі шахта Бутівка та в районі Пісків, неподалік Чермалика, у Гнутовому та в Широкиному", – додали у штабі.

Раніше бійці 72-ї бригади підтвердили втрати серед своїх бійців за минулу добу.

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