Вулицями Балаклії курсує бронетехніка

До охорони громадського порядку в Балаклії, де вибухнули склади з боєприпасами, залучено п'ять одиниць бронетехніки.
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на головного поліцейського Харківщини, генерала поліції Анатолія Дмитрієва.
Він додав, що в Балаклії розгорнуто 16 маршрутів патрульної поліції.
"Ще 15 маршрутів розроблено для патрулювання прилеглої території", – додав Дмитрієв.
Правоохоронець наголосив, що таких заходів вживають з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з мінімальними втратами для населення.
Нагадаємо, в ніч на 23 березня у Балаклії, що на Харківщині, стався потужний вибух на військовій базі. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів.
За попередніми даними, жертв в результаті надзвичайної ситуації немає, проте є постраждалі.
З небезпечної зони біля Балаклії та двох прилеглих населених пунктів евакуювали вже більше 16 тисяч людей.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що причиною пожежі є диверсія.