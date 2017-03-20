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Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій

Вєсті.UA 20:21, сьогодні 221 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20.03 – у Глухові планують лікувати марихуаною. Андрій Парубій вирішив випробувати сили супергероя та врятувати Володимира Гройсмана від можливої відставки.

Також у випуску:

Хто із політиків-важковаговиків мало не повернув Віталія Кличка на ринг: неочікувана заява мера Києва.

Москаль не стримався: що не так з законопроектом про подвійне громадянство.

"Прикраса" Маріуполя: як цвіте і пахне Яна Кондрашова.

Теги: Вєсті.UA Андрій Парубій Володимир Гройсман Геннадій Москаль Маріуполь Наркотики Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
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