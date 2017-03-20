Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20.03 – у Глухові планують лікувати марихуаною. Андрій Парубій вирішив випробувати сили супергероя та врятувати Володимира Гройсмана від можливої відставки.

Також у випуску: Хто із політиків-важковаговиків мало не повернув Віталія Кличка на ринг: неочікувана заява мера Києва. Москаль не стримався: що не так з законопроектом про подвійне громадянство. "Прикраса" Маріуполя: як цвіте і пахне Яна Кондрашова.

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