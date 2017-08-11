21:25
11 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, 10 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 20:00: На порозі війни. Оригінальний львівський хабарник
Випуск новин
20:56, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis

Вєсті.UA 20:10, сьогодні 110 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" – довгі роки українці чекали на безвіз, а коли дочекалися, то не все так сталося, як гадалося. Українські дороги бачили всяке, але деякі екземпляри перевершують усі очікування чи страхи.

Також у випуску:

Андрій Рева дав українцям доволі сумнівну пораду щодо "економічно правильного" життя.

На чому економлять українці.

Теги: Петро Порошенко Вєсті.UA Безвізовий режим гроші
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У затінок: дендропарки мрії в Україні
сьогодні, 21:02 У затінок: дендропарки мрії в Україні
Яніна Ткачук 275
Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою
сьогодні, 20:01 Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою
Михайло Драпак 2377
Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або
сьогодні, 19:29 Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або "Ми дуже кльові, ми з України"
Єлизавета Герасимюк 509
Ядерна перепалка між США та КНДР: хто злякається першим?
сьогодні, 19:01 Ядерна перепалка між США та КНДР: хто злякається першим?
Борис Немировський 1229
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 18:00 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 2119
Британський видавець пояснив, чому на Євробаченні-2017 перемогла Україна
15 травня , 20:05
Перші підсумки безвізу: більше 20 тисяч українців перетнули кордон, лише чотири відмови
 11 червня , 12:58
Відомий український журналіст Олесь Терещенко бореться з онкохворобою і потребує допомоги
 2 серпня , 21:30
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
 27 лютого , 20:26
Вєсті.UA. Жир. Чого хоче Ганна Герман. Захарченко захотів стати Рембо
 1 липня , 19:56
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
 6 серпня , 09:41
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук