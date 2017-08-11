Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA 20:10, сьогодні 110 Читать новость на русском
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У свіжому випуску "Вєсті.UA" – довгі роки українці чекали на безвіз, а коли дочекалися, то не все так сталося, як гадалося. Українські дороги бачили всяке, але деякі екземпляри перевершують усі очікування чи страхи.
Також у випуску:
Андрій Рева дав українцям доволі сумнівну пораду щодо "економічно правильного" життя.
На чому економлять українці.
Джерело: 24 Канал
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