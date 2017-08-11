Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis

У свіжому випуску "Вєсті.UA" – довгі роки українці чекали на безвіз, а коли дочекалися, то не все так сталося, як гадалося. Українські дороги бачили всяке, але деякі екземпляри перевершують усі очікування чи страхи.

Також у випуску: Андрій Рева дав українцям доволі сумнівну пораду щодо "економічно правильного" життя. На чому економлять українці.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter